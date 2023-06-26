В Азербайджане грузоперевозки автомобильным транспортом выросли на 9%

В январе-мае текущего года в Азербайджане автомобильным транспортом было перевезено 2 млн 102 тыс. 275 тонн грузов на сумму 4 млрд 648 млн 693 тыс. долларов США.

В январе-мае текущего года в Азербайджане автомобильным транспортом было перевезено 2 млн 102 тыс. 275 тонн грузов на сумму 4 млрд 648 млн 693 тыс. долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это соответственно на 8,8% и 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За 5 месяцев экспортировано 772 680 тонн грузов на сумму 700 млн 884 тыс. долларов США, импортировано 1 млн 329 тыс. 594 тонны грузов на сумму 3 млрд 947 млн 809 тыс. долларов США.

За отчетный период стоимость экспортированных грузов уменьшилась на 7,3%, а их объем увеличился на 5,7%. Стоимость импортированных грузов увеличилась на 10,6%, а объем – на 20,6%.