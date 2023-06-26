О нас

В Азербайджане грузоперевозки автомобильным транспортом выросли на 9%

В Азербайджане грузоперевозки автомобильным транспортом выросли на 9% В январе-мае текущего года в Азербайджане автомобильным транспортом было перевезено 2 млн 102 тыс. 275 тонн грузов на сумму 4 млрд 648 млн 693 тыс. долларов США.
Бизнес
26 июня 2023 г. 17:59
В Азербайджане грузоперевозки автомобильным транспортом выросли на 9%

В январе-мае текущего года в Азербайджане автомобильным транспортом было перевезено 2 млн 102 тыс. 275 тонн грузов на сумму 4 млрд 648 млн 693 тыс. долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это соответственно на 8,8% и 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За 5 месяцев экспортировано 772 680 тонн грузов на сумму 700 млн 884 тыс. долларов США, импортировано 1 млн 329 тыс. 594 тонны грузов на сумму 3 млрд 947 млн 809 тыс. долларов США.

За отчетный период стоимость экспортированных грузов уменьшилась на 7,3%, а их объем увеличился на 5,7%. Стоимость импортированных грузов увеличилась на 10,6%, а объем – на 20,6%.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda avtomobil ilə yükdaşımalar 9 % artıb

Экслюзивные новости

Осуществляются проверки на дорогах при въезде и выезде из Москвы
ФотоОсуществляются проверки на дорогах при въезде и выезде из Москвы
24 июня 2023 г. 15:49
В Москве усилены меры безопасности, по улицам передвигаются колонны военных машин
ВидеоВ Москве усилены меры безопасности, по улицам передвигаются колонны военных машин
24 июня 2023 г. 14:53
Посол: Молдова и Азербайджан - дружественные страны и хорошие партнеры
ФотоПосол: Молдова и Азербайджан - дружественные страны и хорошие партнеры
23 июня 2023 г. 11:00
Лачын - город, в который вернулась жизнь
ФотоЛачын - город, в который вернулась жизнь
21 июня 2023 г. 10:39
Возрождающийся к жизни Лачын - РЕПОРТАЖ
ФотоВозрождающийся к жизни Лачын - РЕПОРТАЖ
20 июня 2023 г. 09:39
Искусственный интеллект, медицинская кислородная станция, два операционных блока
ФотоИскусственный интеллект, медицинская кислородная станция, два операционных блока
17 июня 2023 г. 16:51
Замминистра: В этом году в Азербайджане зафиксировано наибольшее количество паводков за последние 57 лет
Замминистра: В этом году в Азербайджане зафиксировано наибольшее количество паводков за последние 57 лет
16 июня 2023 г. 20:08
Путешественник из Аргентины: Разрушения в Карабахе вызывают чувство глубокой печали
Путешественник из Аргентины: Разрушения в Карабахе вызывают чувство глубокой печали
14 июня 2023 г. 11:40
Ливийский блогер: Очень больно видеть все разрушения в Карабахе
Ливийский блогер: Очень больно видеть все разрушения в Карабахе
14 июня 2023 г. 10:58
Юсиф Абдуллаев: Азербайджан возрождает географический и товарный знак Агдам
Юсиф Абдуллаев: Азербайджан возрождает географический и товарный знак "Агдам"
13 июня 2023 г. 16:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi