В Азербайджане гражданам вернули более 78 млн манатов НДС с начала года

В Азербайджане гражданам вернули более 78 мдн манатов НДС с начала года

В январе-мае этого года физическим лицам-потребителям было возвращено 78,319 млн манатов из уплаченного НДС за товары, приобретенные в объектах розничной торговли или общественного питания (за исключением нефтепродуктов и газа, автомобилей, алкогольных напитков и табачных изделий), а также за медицинские услуги, оказанные медицинскими учреждениями и физическими лицами, занимающимися частной медицинской практикой.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве экономики.

Кроме того, в результате расширения охвата программы "ƏDV geri al" продолжается процесс возврата части уплаченного НДС за жилые и нежилые помещения, приобретенные физическими лицами-потребителями в безналичном порядке у лиц, занимающихся строительством зданий на территории страны.

За прошедшие 5 месяцев сумма возвращенного НДС за жилые и нежилые помещения, приобретенные в безналичном порядке, составила 12,848 млн манатов.