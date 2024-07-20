Госслужба ужесточит контроль над соответствием импортируемых товаров требованиям безопасности

Госслужба по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Минэкономики Азербайджана готовит список импортируемых в страну товаров для проверки их соответствия требованиям безопасности.

Госслужба по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Минэкономики Азербайджана готовит список импортируемых в страну товаров для проверки их соответствия требованиям безопасности.

Как передает Report, об этом сообщила журналистам представитель Госагентства Назрин Мирзазаде.

По ее словам, после утверждения списка начнется процесс проверки соответствия: "Не имеет значения, где производится товар, в Европе, Азии или других странах. Мы не признаем сертификат соответствия, предоставленный импортером, без международного соглашения о взаимном признании".

Мирзазаде добавила, что также будет учитываться соответствие товаров требованиям технических регламентов страны.

В Азербайджане будет составлен список импортируемых товаров для проверки их соответствия требованиям безопасности