О нас
Аудио новости

В Азербайджане еще четыре предпринимателя получили стартап-сертификаты

В Азербайджане еще четыре предпринимателя получили стартап-сертификаты Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики выдало стартап-сертификаты еще четырем субъектам МСП.
Бизнес
9 марта 2022 г. 16:59
В Азербайджане еще четыре предпринимателя получили стартап-сертификаты

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики выдало стартап-сертификаты еще четырем субъектам МСП.

Как сообщает Report со ссылкой на Агентство, таким образом, число субъектов МСП, получивших стартап-сертификаты достигло 36.

Стартап-сертификаты были предоставлены на проекты онлайн-платформы и мобильного приложения ООО "Push 30" (www.push30.az) по продаже услуг спортивных залов, посреднической службы ООО "G-khan" между независимыми курьерами и заказчиками (www.11delivery.com), посреднической услуги ООО “Clickusta” по онлайн-организации услуг ремонта мобильных телефонов (www.clickusta.az) и маркетплейса автомобильных запчастей ООО “Otobaza Azerbaijan” (www.otobaza.com).

Стартап-сертификат освобождает субъекты МСП от уплаты налога на прибыль и подоходного налога на доходы от инновационной деятельности на три года с даты получения сертификата.

Субъекты микро- и малого предпринимательства, проекты которых находятся в стадии разработки, могут обратиться в KOBİA за стартап-сертификатом. С формой заявки и другими необходимыми документами, а также подробной информацией о соответствующих критериях можно ознакомиться по ссылке: https://smb.gov.az/az/nav/startap-sehadetnamesi

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 4 sahibkar “Startap” şəhadətnaməsi alıb

Экслюзивные новости

Минтуризма Болгарии: Азербайджан является важным рынком с потенциалом роста
Минтуризма Болгарии: Азербайджан является важным рынком с потенциалом роста
9 марта 2022 г. 12:35
Азербайджан и Болгария намерены активизировать туристическое сотрудничество
Азербайджан и Болгария намерены активизировать туристическое сотрудничество
9 марта 2022 г. 11:50
Плановая остановка НПЗ в Баку переносится
Плановая остановка НПЗ в Баку переносится
4 марта 2022 г. 16:10
Эксперт: Азербайджан увеличит доходы от продажи нефти
Эксперт: Азербайджан увеличит доходы от продажи нефти
4 марта 2022 г. 12:24
Чад Стейнберг: Экономика Азербайджана значительно восстановилась
Чад Стейнберг: Экономика Азербайджана значительно восстановилась
3 марта 2022 г. 10:17
Азербайджан реализует на спотовом рынке газ по рекордным рыночным ценам
Азербайджан реализует на спотовом рынке газ по рекордным рыночным ценам
2 марта 2022 г. 15:53
В рамках концепции ASAN 3.0 создадут безоператорный сервисный центр
В рамках концепции ASAN 3.0 создадут безоператорный сервисный центр
2 марта 2022 г. 13:00
Азербайджанец покорил судей кулинарного шоу в Румынии национальной кухней
Азербайджанец покорил судей кулинарного шоу в Румынии национальной кухней
1 марта 2022 г. 17:37
Большинство банков Азербайджана приостановили денежные переводы из России
Большинство банков Азербайджана приостановили денежные переводы из России
1 марта 2022 г. 16:14
Военнослужащим Министерства обороны присвоено звание Ветеран войны
Военнослужащим Министерства обороны присвоено звание "Ветеран войны"
1 марта 2022 г. 16:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi