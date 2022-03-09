В Азербайджане еще четыре предпринимателя получили стартап-сертификаты

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики выдало стартап-сертификаты еще четырем субъектам МСП.

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики выдало стартап-сертификаты еще четырем субъектам МСП.

Как сообщает Report со ссылкой на Агентство, таким образом, число субъектов МСП, получивших стартап-сертификаты достигло 36.

Стартап-сертификаты были предоставлены на проекты онлайн-платформы и мобильного приложения ООО "Push 30" ( www.push30.az ) по продаже услуг спортивных залов, посреднической службы ООО "G-khan" между независимыми курьерами и заказчиками ( www.11delivery.com ), посреднической услуги ООО “Clickusta” по онлайн-организации услуг ремонта мобильных телефонов ( www.clickusta.az ) и маркетплейса автомобильных запчастей ООО “Otobaza Azerbaijan” ( www.otobaza.com ).

Стартап-сертификат освобождает субъекты МСП от уплаты налога на прибыль и подоходного налога на доходы от инновационной деятельности на три года с даты получения сертификата.

Субъекты микро- и малого предпринимательства, проекты которых находятся в стадии разработки, могут обратиться в KOBİA за стартап-сертификатом. С формой заявки и другими необходимыми документами, а также подробной информацией о соответствующих критериях можно ознакомиться по ссылке: https://smb.gov.az/az/nav/startap-sehadetnamesi