В Азербайджане еще 8 субъектов МСБ получили стартап-сертификаты

Агентство развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) в этом месяце предоставило стартап-сертификаты еще 8 субъектам МСБ.

Агентство развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) в этом месяце предоставило стартап-сертификаты еще 8 субъектам МСБ.

Как сообщает Report со ссылкой на Агентство, таким образом, количество стартап-сертификатов, выданных структурой субъектам микро- и малого предпринимательства, достигло 182.

Сертификаты были вручены следующим субъектам и проектам МСБ: ООО Navimax - платформа GPS-слежения, физическое лицо Инглаб Рзаев - мобильное приложение Bazardan для продажи и доставки сельскохозяйственной продукции, ООО Firstit - мобильное приложение, предоставляющее возможность подписки и кэшбэка в кофейнях, кафе и ресторанах, ООО Oenva - онлайн-платформа интеллектуальных игр, ООО EcoRide - онлайн-платформа для организации курьерской доставки, ООО "Платформа Кибербезопасности" - онлайн-платформа для развития практических навыков в области кибербезопасности, ООО E-mza - онлайн-платформа для электронной подготовки, подтверждения электронной подписью, хранения и управления документами, ООО Mopsn - мобильное приложение для продажи различных услуг.

Сертификат "Стартап" освобождает субъекты МСБ от налога на прибыль с их доходов от инновационной деятельности на срок три года с даты получения сертификата.

Субъекты микро- и малого предпринимательства, проекты которых находятся на стадии разработки, могут подать заявку в KOBİA на получение стартап-сертификата. Подробную информацию о форме заявки и других необходимых документах, а также информацию о соответствующих критериях можно найти по cсылке.