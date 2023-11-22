В Азербайджане еще 8 субъектов МСП получили стартап-сертификаты 

Агентство развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики выдало 8 субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) стартап-сертификаты.
Об этом Report сообщили в Агентстве.
Таким образом, число субъектов МСП, получивших стартап-сертификаты, достигло 118.
Сертификат Startap освобождает от уплаты подоходного налога и налога на прибыль от инновационной деятельности сроком на 3 года с даты получения этого документа.
Микро- и малые предприятия, проекты которых находятся на стадии разработки, могут подать заявку на получение стартап-сертификата через веб-портал KOBİA. Необходимые документы для подачи заявки и подробную информацию о соответствующих критериях можно найти по