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В Азербайджане еще 8 субъектов МСП получили стартап-сертификаты 

В Азербайджане еще 8 субъектов МСП получили стартап-сертификаты  Агентство развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики выдало 8 субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) стартап-сертификаты.
Бизнес
22 ноября 2023 г. 16:04
В Азербайджане еще 8 субъектов МСП получили стартап-сертификаты 

Агентство развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики выдало 8 субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) стартап-сертификаты.

Об этом Report сообщили в Агентстве.

Таким образом, число субъектов МСП, получивших стартап-сертификаты, достигло 118.

Сертификат Startap освобождает от уплаты подоходного налога и налога на прибыль от инновационной деятельности сроком на 3 года с даты получения этого документа.

Микро- и малые предприятия, проекты которых находятся на стадии разработки, могут подать заявку на получение стартап-сертификата через веб-портал KOBİA. Необходимые документы для подачи заявки и подробную информацию о соответствующих критериях можно найти по ссылке.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanda daha 8 KOB subyektinə “Startap” şəhadətnaməsi verilib

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