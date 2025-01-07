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В Азербайджане еще 6 субъектов МСБ получили стартап-сертификаты

В Азербайджане еще 6 субъектов МСБ получили стартап-сертификаты Агентство развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) предоставило стартап-сертификаты еще 6 субъектам МСБ.
Бизнес
7 января 2025 г. 11:45
В Азербайджане еще 6 субъектов МСБ получили стартап-сертификаты

Агентство развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) предоставило стартап-сертификаты еще 6 субъектам МСБ.

Как сообщает Report со ссылкой на Агентство, таким образом, количество стартап-сертификатов, выданных структурой субъектам микро- и малого предпринимательства, достигло 188.

Сертификаты были вручены следующим субъектам и проектам МСБ: онлайн-маркетинговая платформа компании Sampler для бесплатной доставки образцов продукции потенциальным покупателям, программное обеспечение Professor Rahimov Academic Medical Center для организации и управления работой медицинских учреждений в соответствии с экологическими стандартами, киоски самообслуживания для хранения ручной клади индивидуального предпринимателя Айтадж Муталлимовой, онлайн-платформа Vita Travel для бронирования санаториев и оздоровительных отелей, мобильное приложение Suber для заказа питьевой воды, маркетинговое приложение Buylink для программ цифровых рекомендаций.

Стартап-сертификат освобождает субъекты МСБ от налога на прибыль с их доходов от инновационной деятельности на срок три года с даты получения сертификата.

Субъекты микро- и малого предпринимательства, проекты которых находятся на стадии разработки, могут подать заявку в KOBİA на получение стартап-сертификата. Подробную информацию о форме заявки и других критериях можно найти по cсылке.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 6 KOB subyektinə “Startap” şəhadətnaməsi verilib

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