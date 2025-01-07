В Азербайджане еще 6 субъектов МСБ получили стартап-сертификаты

Агентство развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) предоставило стартап-сертификаты еще 6 субъектам МСБ.
Как сообщает Report со ссылкой на Агентство, таким образом, количество стартап-сертификатов, выданных структурой субъектам микро- и малого предпринимательства, достигло 188.
Сертификаты были вручены следующим субъектам и проектам МСБ: онлайн-маркетинговая платформа компании Sampler для бесплатной доставки образцов продукции потенциальным покупателям, программное обеспечение Professor Rahimov Academic Medical Center для организации и управления работой медицинских учреждений в соответствии с экологическими стандартами, киоски самообслуживания для хранения ручной клади индивидуального предпринимателя Айтадж Муталлимовой, онлайн-платформа Vita Travel для бронирования санаториев и оздоровительных отелей, мобильное приложение Suber для заказа питьевой воды, маркетинговое приложение Buylink для программ цифровых рекомендаций.
Стартап-сертификат освобождает субъекты МСБ от налога на прибыль с их доходов от инновационной деятельности на срок три года с даты получения сертификата.
Субъекты микро- и малого предпринимательства, проекты которых находятся на стадии разработки, могут подать заявку в KOBİA на получение стартап-сертификата. Подробную информацию о форме заявки и других критериях можно найти по