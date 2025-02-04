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В Азербайджане еще 4 субъекта МСБ получили стартап-сертификаты

В Азербайджане еще 4 субъекта МСБ получили стартап-сертификаты В Агентстве по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) при Министерстве экономики состоялось очередное заседание Совета экспертов по выдаче стартап-сертификатов.
Бизнес
4 февраля 2025 г. 17:24
В Азербайджане еще 4 субъекта МСБ получили стартап-сертификаты

В Агентстве по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) при Министерстве экономики состоялось очередное заседание Совета экспертов по выдаче стартап-сертификатов.

Как сообщает Report со ссылкой на KOBIA, на заседании были рассмотрены 9 обращений от субъектов МСБ, принято решение о выдаче стартап-сертификатов четырем из них.

Сертификаты были выданы для проектов мобильного приложения ООО Mobil mühasib, автоматизирующего бухгалтерские услуги; платформы и мобильного приложения ООО Performance Center для управления академическими и административными операциями образовательных учреждений; онлайн-платформы ООО İDDO PSP для управления программой здоровья İDDO и мобильного приложения ООО YOLLAZ для организации услуг такси.

Таким образом, число субъектов МСБ, получивших стартап-сертификаты, достигло 192.

Отметим, что стартап-сертификат обеспечивает освобождение субъектов МСБ от налога на прибыль или доход от инновационной деятельности сроком на 3 года с даты получения сертификата. Микро- и малые предприятия, чьи проекты находятся на стадии развития, могут обратиться в KOBIA за получением стартап-сертификата.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 4 KOB subyekti vergidən azad olunub

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