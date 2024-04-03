В Азербайджане еще 4 микропредпринимателя получили сертификаты стартапа

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса при Министерстве экономики выдало сертификаты стартапа еще четырем субъектам МСП.

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса при Министерстве экономики выдало сертификаты стартапа еще четырем субъектам МСП.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство, таким образом, число субъектов МСП, получивших данный сертификат, достигло 139.

Сертификаты стартапа были выданы на такие проекты, как мобильное приложение для поиска междугородних перевозок ООО "Yol yoldaşı", на онлайн-платформу для организации процесса закупок ООО Prodigitrack, Рафигу Мирзоеву на производство альтернативных протеинов и жиров из сельскохозяйственных и пищевых отходов, Айгюн Алиевой на производство и продажу оборудования для генерации воды из атмосферы.

Этот сертификат освобождает от уплаты подоходного налога и налога на прибыль от инновационной деятельности сроком на 3 года с даты получения документа.