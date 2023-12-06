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В Азербайджане еще 39 субъектов МСБ получили стартап-сертификаты

В Азербайджане еще 39 субъектов МСБ получили стартап-сертификаты В январе-ноябре текущего года в Азербайджане 39 субъектов малого и среднего бизнеса (МСП) получили стартап-сертификаты.
Бизнес
6 декабря 2023 г. 12:31
В Азербайджане еще 39 субъектов МСБ получили стартап-сертификаты

В январе-ноябре текущего года в Азербайджане 39 субъектов малого и среднего бизнеса (МСБ) получили стартап-сертификаты.

Об этом Report сообщили в Агентстве развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Минэкономики.

По информации, из 39 получателей стартап-сертификатов 37 являются микропредпринимателями и 2 – малыми предпринимателями.

На данный момент выдано 120 стартап-сертификатов. Этот сертификат освобождает от уплаты подоходного налога и налога на прибыль от инновационной деятельности сроком на 3 года с даты получения этого документа.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 11 ayda 39 KOB subyektinə Startap Şəhadətnaməsi verilib

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