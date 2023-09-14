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В Азербайджане еще 11 субъектов МСП получили стартап-сертификаты

В Азербайджане еще 11 субъектов МСП получили стартап-сертификаты В Азербайджане еще 11 субъектов МСП получили сертификаты “стартап”.
Бизнес
14 сентября 2023 г. 13:12
В Азербайджане еще 11 субъектов МСП получили стартап-сертификаты

В Азербайджане еще 11 субъектов малого и среднего бизнеса получили сертификаты Startap от Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ).

Об этом Report сообщили в Агентстве.

Таким образом, число субъектов МСП, получивших стартап-сертификаты достигло 105.

Сертификаты Startap были вручены ООО "Think" (онлайн-маркетплейс по продаже косметических услуг и товаров), ООО "Hellojob" (платформа онлайн-объявлений о работе), Рамиле Кадыровой (аппаратно-программный комплекс для автоматического управления сейфами хранения), ООО "S2J İNC." (мобильное приложение компании для совместного использования (аренды) автомобилей), ООО "Allin.Us" (платформа онлайн-запросов), ООО "Mərtəbələr" (электронная платформа для облегчения покупки и продажи недвижимости), ООО "Telsat" (онлайн-платформа по продаже мобильных телефонов), ООО "Hirpo" (платформа для измерения и управления служебной деятельностью сотрудников), ООО" Flash Expo" (онлайн-платформа для дистанционной организации участия в выставках и ярмарках), ООО" All Fitness" (платформа для подключения абонемента и минутного счета к фитнес-клубам) и ООО "Metatesk" (онлайн-образовательная платформа).

Отметим, что сертификат Startap освобождает от уплаты подоходного налога и налога на прибыль от инновационной деятельности сроком на 3 года с даты получения этого документа.

Микро- и малые предприятия, у которых проекты находятся на стадии разработки, могут подать заявку на получение сертификата Startap через веб-портал KOBİA. Форму заявки, а также необходимые документы для подачи запроса и подробную информацию о соответствующих критериях можно найти по следующей ссылке: https://smb.gov.az/az/nav/startap-sehadetnamesi.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanda daha 11 mikro sahibkara "Startap" şəhadətnaməsi verilib

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