В Азербайджане еще 10 субъектов МСБ получили сертификаты стартапа

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики выдало сертификаты стартапа еще 10 субъектам МСБ.

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики выдало сертификаты стартапа еще 10 субъектам МСБ.

Как сообщает Report со ссылкой на KOBİA, из субъектов МСБ, получивших сертификаты, 9 являются юридическими лицами, а 1 - физическим лицом.

Таким образом, число субъектов МСБ, получивших сертификаты стартапа, достигло 161.

Отметим, что данный сертификат освобождает от уплаты подоходного налога и налога на прибыль от инновационной деятельности сроком на 3 года с даты получения документа.