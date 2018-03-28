В Азербайджане электронную базу стандартов представят общественности

Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Институт стандартизации при Государственном комитете по стандартизации, метрологии и патентам Азербайджана создал электронную базу стандартов.

Об этом сообщили в Госкомитете в ответ на запрос Report.

По информации, база включает государственные (национальные) стандарты (AZS), технико-экономические и социально-информационные классификации (AZT), отраслевые стандарты (SS AZ), руководящие документы (RS), нормы, правила, рекомендации и инструкции по стандартизации, методические указания, стандарты предприятий (MS), технические условия (TŞ AZ), международные стандарты (ISO), европейские стандарты (EN), межгосударственные стандарты (ГОСТ), турецкие стандарты (TSE), национальные стандарты зарубежных стран, каталоги стандартов, международные (региональные) и межправительственные соглашения по стандартам.

Базу стандартов сделают доступной для общественности. Запуск сайта ожидается в короткие сроки.