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AZPROMO: Экспортеры, продвигающие бренд Made in Azerbaijan, получат логистические субсидии

AZPROMO: Экспортеры, продвигающие бренд Made in Azerbaijan, получат логистические субсидии В Азербайджане экспортеры, продвигающие бренд Made in Azerbaijan, в ближайшее время начнут получать логистические субсидии. 
Бизнес
29 января 2024 г. 12:22
AZPROMO: Экспортеры, продвигающие бренд Made in Azerbaijan, получат логистические субсидии

В Азербайджане экспортеры, продвигающие бренд Made in Azerbaijan, в ближайшее время начнут получать логистические субсидии.

Как сообщает Report, об этом заявил на пресс-конференции исполнительный директор Агентства по продвижению экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев.

По его словам, процессы, связанные с реализацией данной инициативы, находятся на завершающей стадии. Целью инициативы является оказать поддержку отечественным экспортерам, сказал он.

Абдуллаев также добавил, что в 2024 году Азербайджан нацелен на наращивание экспорта ненефтяной продукции, и выразил удовлетворение постоянным ростом экспорта сферы промпроизводства.

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Версия на английском языке AZPROMO: Exporters promoting Made in Azerbaijan brand to receive logistics subsidies
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda ixracatçılara logistika subsidiyasının verilməsi son mərhələdədir

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