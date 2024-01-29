AZPROMO: Экспортеры, продвигающие бренд Made in Azerbaijan, получат логистические субсидии

В Азербайджане экспортеры, продвигающие бренд Made in Azerbaijan, в ближайшее время начнут получать логистические субсидии.
Как сообщает Report, об этом заявил на пресс-конференции исполнительный директор Агентства по продвижению экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев.
По его словам, процессы, связанные с реализацией данной инициативы, находятся на завершающей стадии. Целью инициативы является оказать поддержку отечественным экспортерам, сказал он.
Абдуллаев также добавил, что в 2024 году Азербайджан нацелен на наращивание экспорта ненефтяной продукции, и выразил удовлетворение постоянным ростом экспорта сферы промпроизводства.