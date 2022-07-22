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В Азербайджане доля населения, занятого в негосударственном секторе, достигнет 80%

В Азербайджане доля населения, занятого в негосударственном секторе, достигнет 80% В ближайшие 5 лет доля населения, занятого в негосударственном секторе в Азербайджане, увеличится с 77,6% в 2021 году до 80%.
Бизнес
22 июля 2022 г. 14:23
В Азербайджане доля населения, занятого в негосударственном секторе, достигнет 80%

В ближайшие 5 лет доля населения, занятого в негосударственном секторе в Азербайджане, увеличится с 77,6% в 2021 году до 80%.

Как сообщает Report, об этом говорится в утвержденной сегодня президентом Ильхамом Алиевым стратегии социально-экономического развития на 2022-2026 годы.

Согласно стратегии, в частном секторе будут созданы новые рабочие места, повысится уровень занятости: "Будет стимулироваться предпринимательская деятельность, создающая новые рабочие места. В частности, создавая необходимые условия для развития малого и среднего предпринимательства, а также самозанятости в регионах, усилены необходимые превентивные и контрольные меры против неофициальной занятости".

Отмечается, что в результате поэтапного сокращения неофициальной занятости доля негосударственного сектора по наемным работникам составит 50 % (в 2021 году-46,9%).

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Версия на английском языке Azerbaijan to raise share of population engaged in private sector to 80%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda qeyri-dövlət sektorunda məşğul əhalinin payı 80 %-ə çatdırılacaq

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