В Азербайджане доля населения, занятого в негосударственном секторе, достигнет 80%

В ближайшие 5 лет доля населения, занятого в негосударственном секторе в Азербайджане, увеличится с 77,6% в 2021 году до 80%.

В ближайшие 5 лет доля населения, занятого в негосударственном секторе в Азербайджане, увеличится с 77,6% в 2021 году до 80%.

Как сообщает Report, об этом говорится в утвержденной сегодня президентом Ильхамом Алиевым стратегии социально-экономического развития на 2022-2026 годы.

Согласно стратегии, в частном секторе будут созданы новые рабочие места, повысится уровень занятости: "Будет стимулироваться предпринимательская деятельность, создающая новые рабочие места. В частности, создавая необходимые условия для развития малого и среднего предпринимательства, а также самозанятости в регионах, усилены необходимые превентивные и контрольные меры против неофициальной занятости".

Отмечается, что в результате поэтапного сокращения неофициальной занятости доля негосударственного сектора по наемным работникам составит 50 % (в 2021 году-46,9%).