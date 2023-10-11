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В Азербайджане до конца года будут созданы 20 новых эталонных лабораторий

В Азербайджане до конца года будут созданы 20 новых эталонных лабораторий Число новых эталонных лабораторий в Азербайджанском институте метрологии (АзИМ) достигнет 20 до конца этого года.
Бизнес
11 октября 2023 г. 13:03
В Азербайджане до конца года будут созданы 20 новых эталонных лабораторий

Число новых эталонных лабораторий в Азербайджанском институте метрологии (АзИМ) достигнет 20 до конца этого года.

Как сообщает Report, об этом на мероприятии, посвященном Всемирному дню стандартов, заявил начальник Государственной службы по антимонополии и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики Мамед Аббасбейли.

М.Аббасбейли отметил, что в соответствии с планом действий, принятым на 9-м заседании Совместной межправкомиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Турцией, который состоялся в Анкаре в 2021 году, Национальный институт метрологии (TÜBITAK UME) при Совете по научно-технологическим исследованиям Турции создает 27 лабораторий в Азербайджанском институте метрологии.

"В прошлом году между АзИМ и TÜBITAK UME был подписан Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в области метрологии", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda bu ilin sonuna qədər 20 yeni etalon laboratoriyası olacaq

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