В Азербайджане директор 10 компаний приговорен к 7 годам лишения свободы за неуплату налогов

В Азербайджане лицо, создавшее 10 компаний и уклонявшееся от уплаты налогов в государственный бюджет, приговорено к 7 годам лишения свободы.

В Азербайджане лицо, создавшее 10 компаний и уклонявшееся от уплаты налогов в государственный бюджет, приговорено к 7 годам лишения свободы.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве экономики.

Согласно информации, Гасымов Натиг Шараддин оглу одновременно зарегистрировался в качестве налогоплательщика в нескольких налоговых органах и действовал в качестве руководителя различных предприятий. Он являлся фактическим руководителем ООО Biznes-Qrup и Toodor-2017, зарегистрированных в территориальном налоговом управлении № 3, ООО Texniki Kompleks 2016 и ООО Alyans Təminat, зарегистрированных в территориальном налоговом управлении № 2, ООО Life LT и ООО Lezko-BB, зарегистрированных в Главном управлении локальных доходов города Баку, ООО Bizness-Elit, ООО İSB Country и ООО MTS-2015, зарегистрированных в Главном управлении по территориальным налогам № 6, ООО Kristal LTD, зарегистрированном в территориальном налоговом управлении № 5.

В ходе расследования уголовного дела выявлено, что обвиняемый, управлявший указанными компаниями совместно с другими лицами, уклонялся от уплаты налогов в госбюджет в особо крупном размере – более 1,5 млн манатов.

Приговором Ясамальского районного суда Н.Гасымов был признан виновным по статье 213.3 (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) УК. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с лишением права занимать материально ответственные должности в органах государственного и местного самоуправления и заниматься предпринимательской деятельностью сроком на 3 года.