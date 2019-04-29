​В Азербайджане действует 7 хорватских компаний

Товарооборот между Азербайджаном и Хорватией в 2018 году увеличился на 16% - до 250 млн долларов.
Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экономики Руфат Мамедов на азербайджано-хорватском бизнес-форуме в Баку.
По его словам, существует потенциал для развития экономических отношений между двумя странами.
"В настоящее время более 80 деловых людей из разных отраслей участвуют в этом форуме. Это говорит об интересе к мероприятию. В Азербайджане действуют 7 хорватских компаний. Мы хотели бы развивать деловое сотрудничество с Хорватией. Мы считаем, что визит министра страны в Азербайджан сыграет стимулирующую роль в развитии торговли, инвестиций и других сфер между нашими странами", - сказал замминистра.
Tural İbadlıАвтор новости