В Азербайджане действует 60 швейцарских компаний

В настоящее время в Азербайджане осуществляют деятельность 60 швейцарских компаний.

В настоящее время в Азербайджане осуществляют деятельность 60 швейцарских компаний.

Как передает Report, об этом на азербайджано-швейцарском бизнес-форуме заявил заместитель министра экономики Азербайджана Эльнур Алиев.

"Товарооборот между Азербайджаном и Швейцарией ежегодно увеличивается. Объем товарооборота в начале этого года составил 437 млн долларов, из которых 384 млн долларов приходится на долю экспорта из Азербайджана, 52 млн – импорта из Швейцарии.

Заключенные между странами соглашения успешно реализуются, сегодняшний бизнес-форум даст толчок развитию двусторонних отношений, в том числе, и в сфере бизнеса. Накануне прошло заседание совместной комиссии по торговле и экономическому сотрудничеству", - сказал он.