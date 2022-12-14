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В Азербайджане действует 60 швейцарских компаний  

В Азербайджане действует 60 швейцарских компаний   В настоящее время в Азербайджане осуществляют деятельность 60 швейцарских компаний.
Бизнес
14 декабря 2022 г. 16:10
В Азербайджане действует 60 швейцарских компаний  

В настоящее время в Азербайджане осуществляют деятельность 60 швейцарских компаний.

Как передает Report, об этом на азербайджано-швейцарском бизнес-форуме заявил заместитель министра экономики Азербайджана Эльнур Алиев.

"Товарооборот между Азербайджаном и Швейцарией ежегодно увеличивается. Объем товарооборота в начале этого года составил 437 млн долларов, из которых 384 млн долларов приходится на долю экспорта из Азербайджана, 52 млн – импорта из Швейцарии.

Заключенные между странами соглашения успешно реализуются, сегодняшний бизнес-форум даст толчок развитию двусторонних отношений, в том числе, и в сфере бизнеса. Накануне прошло заседание совместной комиссии по торговле и экономическому сотрудничеству", - сказал он.

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Версия на английском языке 60 Swiss companies operate in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 60 İsveçrə şirkəti var

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