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В Азербайджане дан старт разработке стратегии цифровой экономики

В Азербайджане дан старт разработке стратегии цифровой экономики Состоялась презентация в связи с разработкой стратегии цифровой экономики.
Бизнес
26 декабря 2022 г. 12:20
В Азербайджане дан старт разработке стратегии цифровой экономики

Состоялась презентация в связи с разработкой стратегии цифровой экономики.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Министерство экономики Азербайджана.

Презентация состоялась в рамках 1-ого заседания рабочей группы по разработке стратегии под председательством первого заместителя министра экономики Эльнура Алиева.

На заседании, проведенном в онлайн-формате с участием представителей соответствующих государственных структур, Центром анализа и координации Четвертой промышленной революции (4SIM), выполняющим функции секретариата рабочей группы, была представлена информация о принципах деятельности группы, предстоящих задачах по развитию цифровой экономики в нашей стране.

На заседании были заслушаны предложения членов рабочей группы, проведены обсуждения.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda Rəqəmsal İqtisadiyyat Strategiyasının hazırlanmasına start verildi

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