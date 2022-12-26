В Азербайджане дан старт разработке стратегии цифровой экономики

Состоялась презентация в связи с разработкой стратегии цифровой экономики.

Состоялась презентация в связи с разработкой стратегии цифровой экономики.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Министерство экономики Азербайджана.

Презентация состоялась в рамках 1-ого заседания рабочей группы по разработке стратегии под председательством первого заместителя министра экономики Эльнура Алиева.

На заседании, проведенном в онлайн-формате с участием представителей соответствующих государственных структур, Центром анализа и координации Четвертой промышленной революции (4SIM), выполняющим функции секретариата рабочей группы, была представлена информация о принципах деятельности группы, предстоящих задачах по развитию цифровой экономики в нашей стране.

На заседании были заслушаны предложения членов рабочей группы, проведены обсуждения.