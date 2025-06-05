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В Азербайджане цифровизирован процесс выдачи договоров и ордеров для представителей юрлиц-банкротов

В Азербайджане цифровизирован процесс выдачи договоров и ордеров для представителей юрлиц-банкротов В рамках деятельности Рабочей группы по "Банкротству бизнеса" Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам стало возможным электронное оформление договоров и ордеров для представителей (адвокатов) юридических лиц, находящихся в процессе банкротства.
Бизнес
5 июня 2025 г. 10:50
В Азербайджане цифровизирован процесс выдачи договоров и ордеров для представителей юрлиц-банкротов

В рамках деятельности Рабочей группы по "Банкротству бизнеса" Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам стало возможным электронное оформление договоров и ордеров для представителей (адвокатов) юридических лиц, находящихся в процессе банкротства.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство юстиции.

Согласно информации, в рамках системы "Электронный адвокат" обеспечена возможность получения необходимых данных непосредственно через систему в электронном виде на основе FİN (Персональный идентификационный номер) и ИНН (Идентификационный номер налогоплательщика) при электронном оформлении договоров и ордеров для представителей (адвокатов) юридических лиц, находящихся в процессе банкротства или перед началом процедуры банкротства.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda müflisləşmə prosesində olan hüquqi şəxslərin təmsilçiləri üçün müqavilə və order verilməsi elektronlaşıb

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