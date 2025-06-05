В Азербайджане цифровизирован процесс выдачи договоров и ордеров для представителей юрлиц-банкротов

В рамках деятельности Рабочей группы по "Банкротству бизнеса" Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам стало возможным электронное оформление договоров и ордеров для представителей (адвокатов) юридических лиц, находящихся в процессе банкротства.

В рамках деятельности Рабочей группы по "Банкротству бизнеса" Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам стало возможным электронное оформление договоров и ордеров для представителей (адвокатов) юридических лиц, находящихся в процессе банкротства.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство юстиции.

Согласно информации, в рамках системы "Электронный адвокат" обеспечена возможность получения необходимых данных непосредственно через систему в электронном виде на основе FİN (Персональный идентификационный номер) и ИНН (Идентификационный номер налогоплательщика) при электронном оформлении договоров и ордеров для представителей (адвокатов) юридических лиц, находящихся в процессе банкротства или перед началом процедуры банкротства.