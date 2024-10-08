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В Азербайджане число заключенных трудовых договоров превысило 1,8 млн

В Азербайджане число заключенных трудовых договоров превысило 1,8 млн По состоянию на 1 сентября 2024 года число заключенных в Азербайджане трудовых договоров достигло 1 млн 852,8 тыс. 
Бизнес
8 октября 2024 г. 15:11
В Азербайджане число заключенных трудовых договоров превысило 1,8 млн

По состоянию на 1 сентября 2024 года число заключенных в Азербайджане трудовых договоров достигло 1 млн 852,8 тыс.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве экономики, в результате мер, реализуемых Государственной налоговой службой с целью оформления рабочих мест, "обеления" фонда оплаты труда и обеспечения прозрачности, число заключенных трудовых договоров увеличилось на 450 972 по сравнению с началом 2019 года.

В частном секторе ненефтяного сектора этот показатель увеличился на 430 502 единиц и превысил 970 424.

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