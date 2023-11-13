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В Азербайджане число заключенных трудовых договоров достигло 1,8 млн

В Азербайджане число заключенных трудовых договоров достигло 1,8 млн На 1 ноября 2023 года число заключенных в Азербайджане трудовых договоров достигло 1 млн 790,8 тыс.
Бизнес
13 ноября 2023 г. 10:45
В Азербайджане число заключенных трудовых договоров достигло 1,8 млн

На 1 ноября 2023 года число заключенных в Азербайджане трудовых договоров достигло 1 млн 790,8 тыс.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве экономики, стимулирующая налоговая политика, проводимая более 4 лет, привела к значительным изменениям на рынке труда.

Согласно информации, в результате мер, реализуемых Государственной налоговой службой с целью оформления рабочих мест, "обеления" фонда оплаты труда и обеспечения прозрачности, число заключенных трудовых договоров увеличилось на 388,9 тыс. по сравнению с началом 2019 года.

В частном секторе ненефтяного сектора этот показатель увеличился на 349 175 единиц и превысил 889 тысяч.

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Версия на английском языке Number of labor contracts in Azerbaijan nears 1.8M 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda bağlanan əmək müqavilələrinin sayı 1,8 milyona çatıb

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