В Азербайджане число выданных сертификатов ASAN Imza сократилось на 17%

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В январе текущего года в Азербайджане выдано 46 326 сертификатов ASAN Imza, что на 16,9% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

Об этом Report сообщили в Государственной налоговой службе при Министерстве экономики.

Согласно информации, за отчетный период подано 30 983 обращения для получения сертификатов ASAN Imza, что на 5,7% меньше, чем годом ранее.

Существует три вида сертификатов электронной подписи ASAN İmza: для физических лиц (граждан), юридических лиц и физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, а также государственных служащих. Сертификаты электронной подписи для физических лиц предназначены для личного пользования. Сертификаты электронной подписи для юридических лиц и физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, а также государственных служащих дают полномочия представлять коммерческую или государственную организацию и действовать от ее имени.

Сертификаты действительны в течение 3 лет.