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В Азербайджане число утвержденных средств измерений увеличилось на 10%

В Азербайджане число утвержденных средств измерений увеличилось на 10% За январь-октябрь этого года Государственная служба по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики утвердила типы 760 средств измерений.
Бизнес
22 ноября 2024 г. 13:42
В Азербайджане число утвержденных средств измерений увеличилось на 10%

За январь-октябрь этого года Государственная служба по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики утвердила типы 760 средств измерений.

Как сообщает Report, об этом глава Государственной службы Мамед Аббасбейли написал в своем аккаунте в социальной сети "Х".

По его словам, это на 10% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Надежное обеспечение единства измерений способствует защите жизни и здоровья человека, охране окружающей среды, а также обеспечению обороны и безопасности государства", - написал он.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda tipi təsdiq edilmiş ölçmə vasitələrinin sayı 10 % artıb

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