В Азербайджане число утвержденных средств измерений увеличилось на 10%

За январь-октябрь этого года Государственная служба по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики утвердила типы 760 средств измерений.

За январь-октябрь этого года Государственная служба по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики утвердила типы 760 средств измерений.

Как сообщает Report, об этом глава Государственной службы Мамед Аббасбейли написал в своем аккаунте в социальной сети "Х".

По его словам, это на 10% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Надежное обеспечение единства измерений способствует защите жизни и здоровья человека, охране окружающей среды, а также обеспечению обороны и безопасности государства", - написал он.