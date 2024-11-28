В Азербайджане число участников электронных закупок увеличилось более чем вдвое

В январе-октябре текущего года число электронных закупок в Азербайджане составило 17 804, а число участников закупок - 99 447 человек.

В январе-октябре текущего года число электронных закупок в Азербайджане составило 17 804, а число участников закупок - 99 447 человек.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную службу по антимонополии и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики.

Отмечается, что по сравнению с соответствующим периодом 2023 года число участников конкурсов увеличилось более чем в 2 раза. Среднее число поставщиков, участвующих в одной электронной закупке, увеличилось в 1,45 раза по сравнению с прошлым годом и достигло 5,66.