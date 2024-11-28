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В Азербайджане число участников электронных закупок увеличилось более чем вдвое

В Азербайджане число участников электронных закупок увеличилось более чем вдвое В январе-октябре текущего года число электронных закупок в Азербайджане составило 17 804, а число участников закупок - 99 447 человек.
Бизнес
28 ноября 2024 г. 13:35
В Азербайджане число участников электронных закупок увеличилось более чем вдвое

В январе-октябре текущего года число электронных закупок в Азербайджане составило 17 804, а число участников закупок - 99 447 человек.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную службу по антимонополии и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики.

Отмечается, что по сравнению с соответствующим периодом 2023 года число участников конкурсов увеличилось более чем в 2 раза. Среднее число поставщиков, участвующих в одной электронной закупке, увеличилось в 1,45 раза по сравнению с прошлым годом и достигло 5,66.

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Версия на английском языке Participation in Azerbaijan's electronic procurement more than doubles
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda elektron satınalmalarda iştirakçıların sayı 2 dəfədən çox artıb

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