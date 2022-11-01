В Азербайджане число трудоустроенных на ярмарках вакансий вырастет вдвое

В Азербайджане на ярмарках вакансий в 2023 году прогнозируется представить 17 тыс. вакантных рабочих мест и трудоустроить 1000 человек

В Азербайджане на ярмарках вакансий в 2023 году прогнозируется представить 17 тыс. вакантных рабочих мест и трудоустроить 1000 человек.

Как сообщает Report, об этом говорится в заключении Счетной палаты по бюджету Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) на будущий год.

Согласно документу, это вдвое больше утвержденного прогноза на 2022 год.

Отметим, что в первой половине этого года на ярмарках труда в Азербайджане представлено 4 430 вакансий, трудоустроено 232 человека. В прошлом году по 1 274 представленным на ярмарках вакансиям работу нашли 179 человек.