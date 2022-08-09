В Азербайджане число новых зарегистрированных коммерческих структур выросло на 35%

В январе-июле текущего года в Азербайджане прошли государственную регистрацию 8 843 коммерческие организации, что на 35,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В январе-июле текущего года в Азербайджане прошли государственную регистрацию 8 843 коммерческие организации, что на 35,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как передает Report, об этом сообщила Государственная налоговая служба при Министерстве экономики.

В конечном итоге количество коммерческих организаций увеличилось на 9,7%, до 154 379.

71,3% коммерческих организаций прошли регистрацию, обратившись в электронной форме, 28,7% - на бумажных носителях. Из них регистрация 1 529 (17,3% от общего числа зарегистрированных) в целях налогообложения НДС была обеспечена в рамках процедуры первичной регистрации.

За отчетный период из зарегистрированных коммерческих организаций 6 724 (76 %) имеют местные инвестиции, 2 119 (24%) - иностранные инвестиции. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года государственная регистрация коммерческих юридических лиц с местными инвестициями выросла на 12,5%.

Из зарегистрированных на 1 августа текущего года коммерческих юридических лиц 89,3% составляют общества с ограниченной ответственностью (ООО), 1,4% - акционерные общества (АО), 1,2% - кооперативы и др. На указанную дату государственную регистрацию прошли 18 959 коммерческих структур с иностранными инвестициями, по сравнению с прошлым годом количество коммерческих структур с активными иностранными инвестициями увеличилось на 21,5%.

В январе-июле этого года удельный вес электронной регистрации ООО с местными инвестициями составил 94,6%. За отчетный период по новому методу (fin код + мобильный номер) зарегистрировано 1 080 ООО с местными инвестициями (на 37 единиц больше, чем за аналогичный период прошлого года). Удельный вес этого метода в общей регистрации составил 12,2 %, а у ООО с местными инвестициями - 16,2%.