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В Азербайджане число новых коммерческих структур выросло более чем на 33%

В Азербайджане число новых коммерческих структур выросло более чем на 33% В 2022 году в Азербайджане госрегистрацию прошли 15 795 коммерческих организаций, что на 33,4% больше, чем в предыдущем году.
Бизнес
19 января 2023 г. 13:47
В Азербайджане число новых коммерческих структур выросло более чем на 33%

В 2022 году в Азербайджане госрегистрацию прошли 15 795 коммерческих организаций, что на 33,4% больше, чем в предыдущем году.

Об этом Report сообщили в Государственной налоговой службе при Министерстве экономики.

72,8% коммерческих организаций прошли регистрацию в электронной форме, 27,2% - на бумажных носителях.

По состоянию на 1 января этого года 89,8% зарегистрированных коммерческих юридических лиц являются обществами с ограниченной ответственностью, 1,4% - акционерными обществами, 1,2% - кооперативами.

В составе коммерческих организаций 30 620 являлись активными плательщиками НДС, что на 14,4% больше, чем в 2021 году. Число плательщиков НДС увеличилось на 11,4% до 46 701 единиц.

77,6% зарегистрированных в 2022 году коммерческих структур – организации с местным капиталом, а 22,4% - с иностранным. По сравнению с предыдущим годом объем государственной регистрации коммерческих юридических лиц увеличился на 14,2%.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda yeni kommersiya qurumlarının sayı 33 %-dən çox artıb

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