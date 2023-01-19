В Азербайджане число новых коммерческих структур выросло более чем на 33%

В 2022 году в Азербайджане госрегистрацию прошли 15 795 коммерческих организаций, что на 33,4% больше, чем в предыдущем году.

В 2022 году в Азербайджане госрегистрацию прошли 15 795 коммерческих организаций, что на 33,4% больше, чем в предыдущем году.

Об этом Report сообщили в Государственной налоговой службе при Министерстве экономики.

72,8% коммерческих организаций прошли регистрацию в электронной форме, 27,2% - на бумажных носителях.

По состоянию на 1 января этого года 89,8% зарегистрированных коммерческих юридических лиц являются обществами с ограниченной ответственностью, 1,4% - акционерными обществами, 1,2% - кооперативами.

В составе коммерческих организаций 30 620 являлись активными плательщиками НДС, что на 14,4% больше, чем в 2021 году. Число плательщиков НДС увеличилось на 11,4% до 46 701 единиц.

77,6% зарегистрированных в 2022 году коммерческих структур – организации с местным капиталом, а 22,4% - с иностранным. По сравнению с предыдущим годом объем государственной регистрации коммерческих юридических лиц увеличился на 14,2%.