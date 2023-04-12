В Азербайджане число налогоплательщиков выросло на 5%

На 1 апреля этого года в Азербайджане на учете состояли 1 430 739 налогоплательщиков.

На 1 апреля этого года в Азербайджане на учете состояли 1 430 739 налогоплательщиков.

Как сообщили Report в Государственной налоговой службе при Министерстве экономики, это на 5,1% больше, чем на 1 апреля прошлого года.

87,3% налогоплательщиков составляли физические лица, 12,7% - юридические лица и иные организации. За последний год количество физических лиц увеличилось на 4,5 %, а количество юридических лиц - на 9,9%.

В структуре коммерческих юридических лиц 88,5% являются обществами с ограниченной ответственностью, 1,3% - акционерными обществами, 1,1% - кооперативами и пр. На сегодняшний день государственную регистрацию прошли 164 645 коммерческих организаций, 20 937 коммерческих организаций с иностранными инвестициями.