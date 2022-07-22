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В Азербайджане число компаний с активизировавшейся деятельностью выросло на 20 %

В Азербайджане число компаний с активизировавшейся деятельностью выросло на 20 % В первом полугодии текущего года количество юридических лиц, деятельность которых в Азербайджане была активирована (восстановлена), увеличилось на 19,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а число плательщиков НДС с активизировавшейся деяте
Бизнес
22 июля 2022 г. 16:42
В Азербайджане число компаний с активизировавшейся деятельностью выросло на 20 %

В первом полугодии текущего года количество юридических лиц, деятельность которых в Азербайджане была активирована (восстановлена), увеличилось на 19,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а число плательщиков НДС с активизировавшейся деятельностью - на 15,6%.

Об этом Report сообщили в Государственной налоговой службе при Министерстве экономики.

По информации, по состоянию на 1 июля этого года 89,3% зарегистрированных коммерческих юридических лиц составляют общества с ограниченной ответственностью (ООО), 1,4% - акционерные общества (АО), 1,2% - созданы в форме кооператива и др.

За отчетный период по новому методу регистрации (FIN код+мобильный номер) зарегистрировано 946 ООО с местными инвестициями (на 64 единицы больше, чем за аналогичный период 2021 года). Удельный вес этого метода в общей регистрации составил 12,4%, а в регистрации ООО с местными инвестициями - 16,1%.

В целом, с начала года 4 622 или 83% исполненных заявлений на электронную регистрацию были поданы с Asan imza.

На конец июня количество зарегистрированных публичных юридических лиц составило 357.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda fəaliyyəti aktivləşmiş şirkətlərin sayı 20 % artıb

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