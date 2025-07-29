В Азербайджане число договоров по аренде госимущества увеличилось на 21%

В первом полугодии 2025 года Государственная служба по вопросам имущества заключила 2 212 новых договоров аренды государственного имущества, что на 21,1% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

В первом полугодии 2025 года Государственная служба по вопросам имущества заключила 2 212 новых договоров аренды государственного имущества, что на 21,1% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Госслужбу, среди них 312 договоров касаются аренды нежилых помещений (рост на 1,3%), а 1 900 - земельных участков (рост на 25,2%).

За шесть месяцев в госбюджет поступило 3,8 млн манатов от аренды нежилых помещений и 18 млн манатов - от аренды земельных участков. Это соответственно на 15,5% и 24,1% больше по сравнению с тем же периодом 2024 года.

В целом доходы от аренды госимущества составили 21,9 млн манатов, что на 23% превышает показатель прошлого года. Прогноз по доходам от аренды был перевыполнен на 30,3%.

Отметим, что в 2025 году Государственная служба по вопросам имущества должна перечислить в госбюджет 46 млн манатов. По итогам первого полугодия было обеспечено перечисление 47,6% от указанной суммы.