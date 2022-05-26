В Азербайджане число активных трудовых договоров приближается к 1,7 млн

На 1 мая этого года количество активных трудовых договоров в Азербайджане составило 1 млн 691 тыс.

На 1 мая этого года количество активных трудовых договоров в Азербайджане составило 1 млн 691 тыс.

Как передает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу (ГНС) при Министерстве экономики, об этом сообщила начальник Управления по надзору за социальным страхованием и трудовыми отношениями Главного управления по экономическому анализу и надзору за учетом ГНС Нигяр Вахабзаде.

"По сравнению с началом 2019 года количество трудовых договоров выросло почти на 290 тысяч. 80% роста (242 тыс.) приходится на ненефтяной частный сектор, где применены реформы", - отметила налоговый представитель.