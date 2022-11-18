В Азербайджане число активных трудовых договоров превысило 1,7 млн

На 1 ноября этого года количество активных трудовых договоров в Азербайджане составило 1 млн 728 тыс.

На 1 ноября этого года количество активных трудовых договоров в Азербайджане составило 1 млн 728 тыс.

Как передает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве экономики, об этом сообщила начальник Управления по надзору за социальным страхованием и трудовыми отношениями Главного управления по экономическому анализу и надзору за учетом ГНС Нигяр Вахабзаде.

По ее словам, по сравнению с началом года количество трудовых договоров выросло почти на 47 тыс.

"В октябре в частном секторе зарегистрировано свыше 12.5 тыс. новых трудовых договоров. В результате мер, проведенных в этой сфере в текущем году, рост числа трудовых договоров наблюдается в основном в сфере торговли, услуг, промышленности", - отметила Вахабзаде.