О нас

В Азербайджане число активных трудовых договоров превысило 1,7 млн

В Азербайджане число активных трудовых договоров превысило 1,7 млн На 1 ноября этого года количество активных трудовых договоров в Азербайджане составило 1 млн 728 тыс.
Бизнес
18 ноября 2022 г. 14:27
В Азербайджане число активных трудовых договоров превысило 1,7 млн

На 1 ноября этого года количество активных трудовых договоров в Азербайджане составило 1 млн 728 тыс.

Как передает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве экономики, об этом сообщила начальник Управления по надзору за социальным страхованием и трудовыми отношениями Главного управления по экономическому анализу и надзору за учетом ГНС Нигяр Вахабзаде.

По ее словам, по сравнению с началом года количество трудовых договоров выросло почти на 47 тыс.

"В октябре в частном секторе зарегистрировано свыше 12.5 тыс. новых трудовых договоров. В результате мер, проведенных в этой сфере в текущем году, рост числа трудовых договоров наблюдается в основном в сфере торговли, услуг, промышленности", - отметила Вахабзаде.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda aktiv əmək müqavilələrinin sayı açıqlanıb

Другие новости из категории

Азербайджан обсудил с Россией наращивание возможностей коридора Север-Юг
ФотоАзербайджан обсудил с Россией наращивание возможностей коридора "Север-Юг"
18 ноября 2022 г. 13:55
Глава компании: В Азербайджане возможно построить успешный стартап
Глава компании: В Азербайджане возможно построить успешный стартап
18 ноября 2022 г. 13:24
Фазаил Агамалы: Продовольствие и лекарства постоянно дорожают
Фазаил Агамалы: Продовольствие и лекарства постоянно дорожают
18 ноября 2022 г. 11:44
Бахтияр Алиев: После завершения Великого возвращения ВВП вырастет более чем вдвое
Бахтияр Алиев: После завершения Великого возвращения ВВП вырастет более чем вдвое
17 ноября 2022 г. 16:58
Посол: Вижу возможности для германских компаний в восстановлении Карабаха
Посол: Вижу возможности для германских компаний в восстановлении Карабаха
17 ноября 2022 г. 16:54
Турецкие компании реализуют в Азербайджане проекты на 15,5 млрд долларов
Турецкие компании реализуют в Азербайджане проекты на 15,5 млрд долларов
17 ноября 2022 г. 13:14
Орхан Мамедов: Поступило свыше 1 300 обращений по созданию бизнеса В Карабахе 
Орхан Мамедов: Поступило свыше 1 300 обращений по созданию бизнеса В Карабахе 
17 ноября 2022 г. 12:35
Экономика Азербайджана за последние 18 лет выросла в 3,4 раза
Экономика Азербайджана за последние 18 лет выросла в 3,4 раза
17 ноября 2022 г. 12:09
Эльнур Алиев: Необходимо расширить исламскую солидарность и партнерство
Эльнур Алиев: Необходимо расширить исламскую солидарность и партнерство
17 ноября 2022 г. 11:55
Суверенный фонд Катара видит в Азербайджане потенциального партнера
Суверенный фонд Катара видит в Азербайджане потенциального партнера
17 ноября 2022 г. 11:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi