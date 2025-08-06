В Азербайджане число активных плательщиков НДС увеличилось почти на 6%

На 1 августа число активных налогоплательщиков в Азербайджане увеличилось на 2,1% по сравнению с началом года, достигнув 823,9 тыс.

На 1 августа число активных налогоплательщиков в Азербайджане увеличилось на 2,1% по сравнению с началом года, достигнув 823,9 тыс.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу, за 7 месяцев число активных плательщиков НДС увеличилось на 5,8% - до 55,8 тыс., число действующих хозяйствующих субъектов (объектов) - на 4,3% - до 226,8 тыс.

На отчетный период количество зарегистрированных контрольно-кассовых аппаратов нового поколения составило 111,8 тыс., а количество зарегистрированных POS-терминалов - 140,7 тыс. единиц.