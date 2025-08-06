О нас

В Азербайджане число активных плательщиков НДС увеличилось почти на 6%

В Азербайджане число активных плательщиков НДС увеличилось почти на 6% На 1 августа число активных налогоплательщиков в Азербайджане увеличилось на 2,1% по сравнению с началом года, достигнув 823,9 тыс.
Бизнес
6 августа 2025 г. 11:43
В Азербайджане число активных плательщиков НДС увеличилось почти на 6%

На 1 августа число активных налогоплательщиков в Азербайджане увеличилось на 2,1% по сравнению с началом года, достигнув 823,9 тыс.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу, за 7 месяцев число активных плательщиков НДС увеличилось на 5,8% - до 55,8 тыс., число действующих хозяйствующих субъектов (объектов) - на 4,3% - до 226,8 тыс.

На отчетный период количество зарегистрированных контрольно-кассовых аппаратов нового поколения составило 111,8 тыс., а количество зарегистрированных POS-терминалов - 140,7 тыс. единиц.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Number of active VAT payers in Azerbaijan up nearly 6%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda bu il aktiv ƏDV ödəyicilərinin sayı 6 %-ə yaxın artıb

Самое читаемое

В России после взрывов выведен из строя газопровод, доставляющий газ из Туркменистана
В России после взрывов выведен из строя газопровод, доставляющий газ из Туркменистана
2 августа 2025 г. 15:38
Летящий к Земле межзвездный объект может быть инопланетным кораблем
Летящий к Земле межзвездный объект может быть инопланетным кораблем
3 августа 2025 г. 01:06
Италия выделит 3 млн евро ВОЗ на поддержку здравоохранения в Сирии
Италия выделит 3 млн евро ВОЗ на поддержку здравоохранения в Сирии
2 августа 2025 г. 14:36
Бундестаг ищет тренеров по йоге и пилатесу для снижения стресса у работников
Бундестаг ищет тренеров по йоге и пилатесу для снижения стресса у работников
1 августа 2025 г. 12:05
Глава МИД Британии: Урегулирование конфликта в Украине в ближайший год маловероятно
Глава МИД Британии: Урегулирование конфликта в Украине в ближайший год маловероятно
2 августа 2025 г. 13:54
Украина атаковала один из крупнейших НПЗ России в Рязани
Украина атаковала один из крупнейших НПЗ России в Рязани
2 августа 2025 г. 13:34
Киев и Париж договорились о следующих шагах для запуска совместных оборонных проектов
Киев и Париж договорились о следующих шагах для запуска совместных оборонных проектов
2 августа 2025 г. 13:54
Состояние российских бизнесменов выросло более чем на $20 млрд
Состояние российских бизнесменов выросло более чем на $20 млрд
1 августа 2025 г. 09:47
В Азербайджане сохраняется жаркая погода
В Азербайджане сохраняется жаркая погода
3 августа 2025 г. 10:46
В Азербайджане изменились тарифы на отопление
В Азербайджане изменились тарифы на отопление
30 июля 2025 г. 14:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi