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В Азербайджане число активных коммерческих организаций увеличилось на 14%

В Азербайджане число активных коммерческих организаций увеличилось на 14% В Азербайджане по состоянию на 1 июня текущего года зарегистрировано 167,6 тыс. коммерческих организаций, в том числе 105,4 тыс. активных коммерческих организаций.
Бизнес
8 июня 2023 г. 16:08
В Азербайджане число активных коммерческих организаций увеличилось на 14%

В Азербайджане по состоянию на 1 июня текущего года зарегистрировано 167,6 тыс. коммерческих организаций, в том числе 105,4 тыс. активных коммерческих организаций.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве экономики.

Согласно данным, это на 10,4% и 14% соответственно больше, чем на 1 июня прошлого года.

На 1 июня 90,3% коммерческих юридических лиц являются обществами с ограниченной ответственностью (ООО), 1,3% - акционерными обществами (АО), 1,1% - кооперативами.

При этом 32,49 тыс. организаций являются активными плательщиками НДС, что на 15,3% больше чем за аналогичный период прошлого года.

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Версия на английском языке Number of active commercial institutions in Azerbaijan up by 14%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda aktiv kommersiya qurumlarının sayı 14 % artıb

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