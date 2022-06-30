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В Азербайджане цены на жертвенных животных возросли

В Азербайджане цены на жертвенных животных возросли В следующем месяце по случаю праздника Гурбан цены на жертвенных животных будет несколько выше по сравнению с прошлым годом.
Бизнес
30 июня 2022 г. 17:20
В Азербайджане цены на жертвенных животных возросли

В следующем месяце по случаю праздника Гурбан цены на жертвенных животных будут несколько выше по сравнению с прошлым годом.

Как сообщает Report, по словам мясников, занимающихся продажей и убоем жертвенных животных в столице, если в прошлом году килограмм животного в живом весе продавался за 12-13 манатов, то в этом году цены начинаются от 14 манатов.

Причиной подорожания является рост цен на корма для животных и лекарства. Таким образом, цены на жертвенных овец вырастут с прошлогодних 200-250 манатов до 250-300 манатов.

Отмечается, что подорожание будет наблюдаться не только в Баку, но и в регионах.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda qurbanlıq qoyunlar bahalaşıb

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