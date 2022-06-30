В Азербайджане цены на жертвенных животных возросли

В следующем месяце по случаю праздника Гурбан цены на жертвенных животных будет несколько выше по сравнению с прошлым годом.

В следующем месяце по случаю праздника Гурбан цены на жертвенных животных будут несколько выше по сравнению с прошлым годом.

Как сообщает Report, по словам мясников, занимающихся продажей и убоем жертвенных животных в столице, если в прошлом году килограмм животного в живом весе продавался за 12-13 манатов, то в этом году цены начинаются от 14 манатов.

Причиной подорожания является рост цен на корма для животных и лекарства. Таким образом, цены на жертвенных овец вырастут с прошлогодних 200-250 манатов до 250-300 манатов.

Отмечается, что подорожание будет наблюдаться не только в Баку, но и в регионах.