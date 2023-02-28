В Азербайджане будут выдаваться логистические субсидии

Экспортеры, которые осуществляют или будут осуществлять деятельность на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, получат логистическую субсидию.
Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPOMO) при Министерстве экономики Юсиф Абдуллаев, выступая на пресс-конференции, посвященной итогам 2022 года и предстоящим задачам.
Он отметил, что эти субсидии будут более крупными и долгосрочными, чем те, которые предоставляются другим регионам Азербайджана: "В настоящее время AZPROMO вносит дополнения и коррективы в механизмы продвижения бренда Made in Azerbaijan. Ключевым моментом здесь является то, что мы предусмотрели логистическую субсидию. Эта субсидия является механизмом, который будет распространяться на всех экспортеров в Азербайджане, и это будет способствовать расширению нашего экспорта на новые рынки".
Абдуллаев отметил, что в целом ожидается введение логистической субсидии сроком на 5 лет, а на освобожденных от оккупации территориях - на 10 лет.
По его словам, проект планируется представить в Кабинет министров в марте.