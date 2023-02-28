О нас

В Азербайджане будут выдаваться логистические субсидии

В Азербайджане будут выдаваться логистические субсидии Экспортеры, которые осуществляют или будут осуществлять деятельность на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, получат логистическую субсидию.
Бизнес
28 февраля 2023 г. 16:25
В Азербайджане будут выдаваться логистические субсидии

Экспортеры, которые осуществляют или будут осуществлять деятельность на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, получат логистическую субсидию.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPOMO) при Министерстве экономики Юсиф Абдуллаев, выступая на пресс-конференции, посвященной итогам 2022 года и предстоящим задачам.

Он отметил, что эти субсидии будут более крупными и долгосрочными, чем те, которые предоставляются другим регионам Азербайджана: "В настоящее время AZPROMO вносит дополнения и коррективы в механизмы продвижения бренда Made in Azerbaijan. Ключевым моментом здесь является то, что мы предусмотрели логистическую субсидию. Эта субсидия является механизмом, который будет распространяться на всех экспортеров в Азербайджане, и это будет способствовать расширению нашего экспорта на новые рынки".

Абдуллаев отметил, что в целом ожидается введение логистической субсидии сроком на 5 лет, а на освобожденных от оккупации территориях - на 10 лет.

По его словам, проект планируется представить в Кабинет министров в марте.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda logistika subsidiyası tətbiq ediləcək

Экслюзивные новости

23 ребенка из зоны землетрясения в Турции приступили к учебе в школах Баку
23 ребенка из зоны землетрясения в Турции приступили к учебе в школах Баку
27 февраля 2023 г. 13:02
В Баку обсудят создание упрощенной транзитной системы стран Среднего коридора
В Баку обсудят создание упрощенной транзитной системы стран Среднего коридора
27 февраля 2023 г. 10:41
Директор GSISD: Ходжалинский геноцид- один из самых антигуманных актов современной истории
Директор GSISD: Ходжалинский геноцид- один из самых антигуманных актов современной истории
26 февраля 2023 г. 13:34
Эксперт: Поставки СПГ Азербайджаном поможет Пакистану диверсифицировать источники
Эксперт: Поставки СПГ Азербайджаном поможет Пакистану диверсифицировать источники
25 февраля 2023 г. 16:45
Ричардас Лапаитис: Азербайджан находился в инфоблокаде, донести правду сложно и сейчас
Ричардас Лапаитис: Азербайджан находился в инфоблокаде, донести правду сложно и сейчас
25 февраля 2023 г. 16:02
Оказавший помощь детям из Ходжалы турецкий профессор: Одного ребенка я удочерил
ФотоОказавший помощь детям из Ходжалы турецкий профессор: Одного ребенка я удочерил
25 февраля 2023 г. 09:56
Министр здравоохранения Турции поблагодарил Азербайджан
Министр здравоохранения Турции поблагодарил Азербайджан
24 февраля 2023 г. 16:39
Эксперт: Азербайджан и ОИС могут совместно решить ключевые региональные вопросы
Эксперт: Азербайджан и ОИС могут совместно решить ключевые региональные вопросы
24 февраля 2023 г. 12:30
Житель Ходжалы: Армяне избили меня, плоскогубцами вырвали ногти и выбили зубы
ФотоЖитель Ходжалы: Армяне избили меня, плоскогубцами вырвали ногти и выбили зубы
24 февраля 2023 г. 11:59
Политолог: Для нормализации отношений Ирана и Азербайджана необходимо наказать виновных в теракте
Политолог: Для нормализации отношений Ирана и Азербайджана необходимо наказать виновных в теракте
22 февраля 2023 г. 15:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi