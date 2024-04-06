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В Азербайджане будут введены новые требования к импортерам и производителям алкоголя

В Азербайджане будут введены новые требования к импортерам и производителям алкоголя В Азербайджане могут ввести новые требования к импортерам и производителям алкогольной продукции.
Бизнес
6 апреля 2024 г. 11:53
В Азербайджане будут введены новые требования к импортерам и производителям алкоголя

В Азербайджане могут ввести новые требования к импортерам и производителям алкогольной продукции.

Как сообщает Report, это отражено в законопроекте о поправках в закон "О продовольственной безопасности".

Согласно поправкам, объекты и субъекты пищевой промышленности для регистрации в качестве производителя или импортера алкогольной продукции должны получить специальные разрешения в соответствии с законом "О лицензиях и разрешениях".

Одним из условий регистрации в качестве импортера и производителя алкопродукции является отсутствие просроченных обязательств по налогам и другим обязательным платежам.

Кроме того, данные субъекты и объекты пищепрома не должны входить в число рискованных налогоплательщиков.

На предприятиях по производству водки должны быть установлены контрольно-измерительные приборы для контроля объема производства. Минимальный объем производства водки в год должен составлять 100 тыс. децилитров.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda alkoqollu içki idxalçılarına və istehsalçılarına yeni tələblər qoyulur

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