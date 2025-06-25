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В Азербайджане будут возмещать 50% НДС, уплаченного за услуги в секторе культуры

В Азербайджане будут возмещать 50% НДС, уплаченного за услуги в секторе культуры В Азербайджане будут возмещать 50% НДС, уплаченного за услуги в секторе культуры
Бизнес
25 июня 2025 г. 11:44
В Азербайджане будут возмещать 50% НДС, уплаченного за услуги в секторе культуры

С 1 июля в Азербайджане будет внедрен новый механизм поощрения в секторе культуры.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу.

Согласно информации, с указанной даты физические лица при безналичной оплате таких услуг как театральные представления, показ фильмов, посещение музеев и концертов симфонического оркестра, смогут вернуть 50% уплаченного налога на добавленную стоимость (НДС).

Эта льгота будет реализована по тому же принципу, что и механизм ƏDV geri al (cashback), который уже успешно применяется в ряде других сфер. Потребители смогут вернуть половину НДС на основании кассовых чеков, полученных за безналичные платежи за эти услуги.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda mədəniyyət xidmətinə görə ödənilən ƏDV-nin 50 %-i geri qaytarılacaq

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