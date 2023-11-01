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В Азербайджане будут усовершенствованы налоговые и таможенные льготы

В Азербайджане будут усовершенствованы налоговые и таможенные льготы В 2024 году в Азербайджане планируется усовершенствовать предоставляемые льготы и освобождения в налоговой и таможенной сфере.
Бизнес
1 ноября 2023 г. 21:19
В Азербайджане будут усовершенствованы налоговые и таможенные льготы

В 2024 году в Азербайджане планируется усовершенствовать предоставляемые льготы и освобождения в налоговой и таможенной сфере.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.

Согласно отчету, результаты оценки влияния предоставленных льгот и освобождений в области налогообложения и таможни на доходы государственного бюджета на 2020-2022 годы отражены в “Стратегии социально-экономического развития на 2022-2026 годы”, утвержденной распоряжением Президента страны от 22 июля 2022 года. В проектах предлагается продлить льготы и освобождения на 3 года, срок действия которых истекает в конце 2023 года. На следующем этапе планируется определить цели на последующие годы, а также ориентированные на результат льготы и освобождения путем оценки эффективности льгот и выплат с бюджетной, экономической и социальной точки зрения.

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