В Азербайджане будут созданы инструменты "EXIM Bank"

Агентство по продвижению экспорта и инвестиций в Азербайджане (AZPROMO) проводит работу по созданию в стране инструментов "EXIM Bank".

Агентство по продвижению экспорта и инвестиций в Азербайджане (AZPROMO) проводит работу по созданию в стране инструментов "EXIM Bank".

Об этом Report сообщил глава AZPROMO Юсиф Абдуллаев.

"Это выведет наших экспортеров, их продукцию и услуги, предназначенные для внешнего рынка, на новый уровень. На первом этапе планируется создание инструментов. Здесь нашли свое отражение такие вопросы, как применение кредитования и финансирования, страхование продукции в стране, в которую она была продана, и др. Мы хотим применить это в качестве инструмента. В случае успеха мы можем предложить правительству создать "EXIM Bank" - применяемый во всем мире банк по экспортным и импортным операциям. На данный момент очень трудно сказать, будет ли это в форме банка или нет. Эти инструменты будут переданы структуре, действующей при Министерстве экономики. Их применение очень важно для нас. Как только мы увидим результаты, будут предприняты следующие шаги. В указе президента о продвижении бренда "Made in Azerbaijan" имеются очень широкие механизмы, но в этих механизмах отсутствует поддержка финансовых инструментов. После появления этого, мы применим инструменты стимулирования для наших экспортеров по всем направлениям", - отметил Ю.Абдуллаев.