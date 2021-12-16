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В Азербайджане будут проводиться виртуальные лотереи

В Азербайджане будут проводиться виртуальные лотереи В Азербайджане в закон "О лотереях" вводится понятие "виртуальная лотерея".
Бизнес
16 декабря 2021 г. 11:57
В Азербайджане будут проводиться виртуальные лотереи

В Азербайджане в закон "О лотереях" вводится понятие "виртуальная лотерея".

Как передает Report, об этом говорится в законопроекте о внесении поправок в закон.

Согласно документу, виртуальная лотерея - это форма лотереи, которая моделируется или создается с помощью компьютерных алгоритмов на основе реальных спортивных и других соревнований, прошедших в прошлом, и (или) соревнований, которые сопровождаются предоставлением выигрышей обладателям выигрышных лотерейных билетов и (или) создают возможности для ставок.

Кроме того, в законопроект включено понятие "виртуальная среда". Речь идет о телекоммуникационных сетях, информационных системах и платформах, созданных организатором для проведения лотерей.

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Версия на английском языке Virtual lotteries to be held in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda virtual lotereyalar keçiriləcək

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