В Азербайджане будут производить биодизель из изношенных шин

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ В Балаханском индустриальном парке в январе зарегистрирован еще один резидент.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Шахин Мустафаев заявил на расширенном заседании коллегии министерства.

По его словам, новый резидент займется производством биодизеля из изношенных шин: "В рамках проекта будет инвестировано 3 млн манатов, откроется около 20 рабочих мест".

Министр отметил, что в настоящее время в Балаханском индустриальном парке имеется 14 резидентов: "Они вложили в парк 37,3 млн манатов. Семеро резидентов уже функционируют. На этих предприятиях работают около 400 человек. За счет новых проектов число работников парка достигнет 650. Учитывая интерес предпринимателей, территория Балаханского индустриального парка расширена на 1,3 га и сейчас составляет 8,3 га".