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В Азербайджане проведут мониторинг деятельности предпринимателей, покупающих продовольствие по госзаказу

В Азербайджане проведут мониторинг деятельности предпринимателей, покупающих продовольствие по госзаказу Кабинет Министров утвердил «Правила осуществления контроля за деятельностью производителей и продавцов, информация о которых размещается на электронном портале «Закупка продовольственных товаров по государственному заказу».
Бизнес
14 октября 2022 г. 19:12
В Азербайджане проведут мониторинг деятельности предпринимателей, покупающих продовольствие по госзаказу

Кабинет Министров утвердил «Правила осуществления контроля за деятельностью производителей и продавцов, информация о которых размещается на электронном портале «Закупка продовольственных товаров по государственному заказу».

Как сообщает Report, решение об этом подписал премьер-министр Али Асадов.

Целью этого решения является обеспечить выполнение подпункта 3.1.5 «Положения о централизованных закупках продовольственных товаров государственными предприятиями и организациями (ведомствами) за счет средств государственного бюджета», утвержденного распоряжением президента от 11 апреля 2016 года.

Правила регламентируют организацию и осуществление контроля через информационную систему «Электронное сельское хозяйство» и (или) выездной проверки участия производителей и продавцов в закупке продовольственных товаров по государственному заказу.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda dövlətə ərzaq satan sahibkarların fəaliyyəti monitorinq ediləcək

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