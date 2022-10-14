В Азербайджане проведут мониторинг деятельности предпринимателей, покупающих продовольствие по госзаказу

Кабинет Министров утвердил «Правила осуществления контроля за деятельностью производителей и продавцов, информация о которых размещается на электронном портале «Закупка продовольственных товаров по государственному заказу».

Кабинет Министров утвердил «Правила осуществления контроля за деятельностью производителей и продавцов, информация о которых размещается на электронном портале «Закупка продовольственных товаров по государственному заказу».

Как сообщает Report, решение об этом подписал премьер-министр Али Асадов.



Целью этого решения является обеспечить выполнение подпункта 3.1.5 «Положения о централизованных закупках продовольственных товаров государственными предприятиями и организациями (ведомствами) за счет средств государственного бюджета», утвержденного распоряжением президента от 11 апреля 2016 года.



Правила регламентируют организацию и осуществление контроля через информационную систему «Электронное сельское хозяйство» и (или) выездной проверки участия производителей и продавцов в закупке продовольственных товаров по государственному заказу.