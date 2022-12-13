В Азербайджане будут финансировать 50% расходов на патентирование изобретений

Кабинет министров Азербайджана принял постановление об утверждении Правил финансирования государством 50% расходов правообладателей-граждан страны на патентование и сохранение в силе в течение трех лет изобретений в иностранных государствах через междунар

Кабинет министров Азербайджана принял постановление об утверждении Правил финансирования государством 50% расходов правообладателей-граждан страны на патентование и сохранение в силе в течение трех лет изобретений в иностранных государствах через международную патентную систему (PCT).

Как сообщает Report, соответствующее постановления подписал премьер-министр Али Асадов.

Решение простимулирует изобретательскую деятельность, окажет положительное влияние на получение правообладателями-гражданами страны международных патентов и посодействует повышению позиции страны в международном рейтинге.