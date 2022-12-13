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В Азербайджане будут финансировать 50% расходов на патентирование изобретений

В Азербайджане будут финансировать 50% расходов на патентирование изобретений Кабинет министров Азербайджана принял постановление об утверждении Правил финансирования государством 50% расходов правообладателей-граждан страны на патентование и сохранение в силе в течение трех лет изобретений в иностранных государствах через междунар
Бизнес
13 декабря 2022 г. 11:44
В Азербайджане будут финансировать 50% расходов на патентирование изобретений

Кабинет министров Азербайджана принял постановление об утверждении Правил финансирования государством 50% расходов правообладателей-граждан страны на патентование и сохранение в силе в течение трех лет изобретений в иностранных государствах через международную патентную систему (PCT).

Как сообщает Report, соответствующее постановления подписал премьер-министр Али Асадов.

Решение простимулирует изобретательскую деятельность, окажет положительное влияние на получение правообладателями-гражданами страны международных патентов и посодействует повышению позиции страны в международном рейтинге.

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Версия на английском языке Azerbaijan to finance 50% of expenses for patenting inventions
Версия на азербайджанском языке İxtiraların və faydalı modellərin patentləşdirilməsi xərclərinin 50 %-ni dövlət maliyyələşdirəcək

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