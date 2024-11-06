В Азербайджане будет выставлено на аукцион еще одно месторождение полезных ископаемых

Государственная служба имущественных вопросов при Министерстве экономики выставляет на открытый аукцион месторождение облицовочного камня "Агчай" в Ходжалинском районе.

Государственная служба имущественных вопросов при Министерстве экономики выставляет на открытый аукцион месторождение облицовочного камня "Агчай" в Ходжалинском районе.

Как сообщает Report со ссылкой на ведомство, аукцион состоится 19 декабря в 11:00 по адресу город Баку, Низаминский район, ул. Халила Рза Улутюрка, 20.

Физические и юридические лица, желающие принять участие в аукционе, могут обратиться в Государственное агентство по использованию минеральных ресурсов (г. Баку, Сабаильский район, ул. Истиглалият, 31 А) для получения необходимой информации, оплаты участия и внесения 10% задатка.