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В Азербайджане будет усилен госконтроль за производством и импортом алкогольных напитков

В Азербайджане будет усилен госконтроль за производством и импортом алкогольных напитков Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) предлагает внести изменения в ряд законодательных актов, касающихся производства и импорта алкогольных напитков.
Бизнес
5 апреля 2024 г. 14:28
В Азербайджане будет усилен госконтроль за производством и импортом алкогольных напитков

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) предлагает внести изменения в ряд законодательных актов, касающихся производства и импорта алкогольных напитков.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Агентства Гошгар Тахмазли.

Он отметил, что производители и импортеры алкогольных напитков должны строго соблюдать требования закона "О безопасности пищевых продуктов": "АПБА проведет соответствующие проверки на всех предприятиях по производству алкогольных напитков. В результате проверок будет проведена повторная регистрация. Если требования не будут выполнены, то деятельность предприятий по производству алкогольных напитков, не соблюдающих санитарные нормы и правила, будет приостановлена".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda alkoqollu içkilərin istehsalı və idxalına dövlət nəzarəti gücləndiriləcək

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