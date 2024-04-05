В Азербайджане будет усилен госконтроль за производством и импортом алкогольных напитков

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) предлагает внести изменения в ряд законодательных актов, касающихся производства и импорта алкогольных напитков.

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) предлагает внести изменения в ряд законодательных актов, касающихся производства и импорта алкогольных напитков.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Агентства Гошгар Тахмазли.

Он отметил, что производители и импортеры алкогольных напитков должны строго соблюдать требования закона "О безопасности пищевых продуктов": "АПБА проведет соответствующие проверки на всех предприятиях по производству алкогольных напитков. В результате проверок будет проведена повторная регистрация. Если требования не будут выполнены, то деятельность предприятий по производству алкогольных напитков, не соблюдающих санитарные нормы и правила, будет приостановлена".