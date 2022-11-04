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В Азербайджане будет создана рабочая группа по контролю за рекламной деятельностью

В Азербайджане будет создана рабочая группа по контролю за рекламной деятельностью Государственная служба по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики и Аудиовизуальный совет создадут совместную рабочую группу по контролю за рекламной деятельностью.
Бизнес
4 ноября 2022 г. 10:57
В Азербайджане будет создана рабочая группа по контролю за рекламной деятельностью

Государственная служба по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики и Аудиовизуальный совет создадут совместную рабочую группу по контролю за рекламной деятельностью.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Госслужбы Мамед Аббасбейли на семинаре на тему "Рекламная деятельность в аудиовизуальном медиа-пространстве" в Баку.

Он отметил, что одним из ключевых вопросов для регулирования деятельности в сфере рекламы является принятие Кодекса о конкуренции: "Надеюсь, что в ближайшее время законопроект будет вынесен в Милли Меджлис. После принятия Кодекса о конкуренции будут проводиться различные семинары по этому вопросу".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda reklam fəaliyyətinə nəzarətlə bağlı işçi qrup yaradılacaq

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