В Азербайджане будет создана рабочая группа по контролю за рекламной деятельностью

Государственная служба по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики и Аудиовизуальный совет создадут совместную рабочую группу по контролю за рекламной деятельностью.

Государственная служба по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики и Аудиовизуальный совет создадут совместную рабочую группу по контролю за рекламной деятельностью.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Госслужбы Мамед Аббасбейли на семинаре на тему "Рекламная деятельность в аудиовизуальном медиа-пространстве" в Баку.

Он отметил, что одним из ключевых вопросов для регулирования деятельности в сфере рекламы является принятие Кодекса о конкуренции: "Надеюсь, что в ближайшее время законопроект будет вынесен в Милли Меджлис. После принятия Кодекса о конкуренции будут проводиться различные семинары по этому вопросу".