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В Азербайджане будет создана информационная система консульской легализации документов

В Азербайджане будет создана информационная система консульской легализации документов В Азербайджане будет создана информационная система "Консульская легализация" с целью легализации официальных документов консульским управлением Министерства иностранных дел Азербайджана и консульствами страны.
Бизнес
24 апреля 2024 г. 11:35
В Азербайджане будет создана информационная система консульской легализации документов

В Азербайджане будет создана информационная система "Консульская легализация" с целью легализации официальных документов консульским управлением Министерства иностранных дел Азербайджана и консульствами страны.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу, вопрос был обсужден на проведенном в формате видеоконференции заседании рабочей группы Госслужбы.

На встрече была обсуждена работа по подготовке карты процессов по организации службы дистанционного оформления документов нотариусом через информационную систему "Электронный нотариат", адресной доставке переводов легализованных документов, а также созданию программного обеспечения для этих целей.

Наряду с представителями Государственной налоговой службы, в заседании участвовали сотрудники Министерства иностранных дел, Министерства юстиции, Центра анализа экономических реформ и коммуникаций, Агентства развития малого и среднего бизнеса и ведущих консалтинговых компаний страны.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda “Konsul leqallaşdırılması” informasiya sistemi yaradılacaq

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